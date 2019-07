© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Storari potrebbe tornare alla Juventus. Non per fare il portiere, visto che ha lasciato il calcio giocato un anno fa, ma per entrare nello staff di Fabio Paratici. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'ex estremo difensore ha ancora ottimi rapporti con i bianconeri ed è pronto al primo atto della sua nuova carriera.