Juve, Szczesny: "Primo trofeo dell'anno, speriamo non sia l'ultimo"

© foto di Federico De Luca

Wojciech Szczęsny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria della Supercoppa ai danni del Milan.

Wojciech, bella vittoria. Avete iniziato il 2019 con un bel trofeo. "Sì, abbiamo già iniziato in Coppa Italia superando il turno, ora abbiamo vinto il primo trofeo della stagione, speriamo non sia l'ultimo".

Hai fatto quella bella parata su Calhanoglu che non era facile. "Mi sa che era fuorigioco, ma comunque è sempre buono per il riscaldamento, perché nel primo tempo ho toccato solo una palla con i piedi. Era buono per restare sveglio. Poi la partita l'abbiamo dominata e l'abbiamo vinta meritatamente".

Che Juve è questa rispetto a quella dell'anno scorso? "E' molto simile... con Cristiano Ronaldo".

Niente male... "Non è male, poi nelle partite così, dove la differenza la fanno gli episodi, lui lui è sempre decisivo. E credo non sia l'ultima volta che lo farà in questa stagione".

Che ambiente avete trovato in Arabia Saudita? "Oggi grande entusiasmo da parte della gente, anche allo stadio, quindi ci siamo divertiti. E portiamo a casa il trofeo".