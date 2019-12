Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Prosegue la marcia d'avvicinamento alla gara di oggi tra Juventus e Lazio a Riyad, finale di Coca Cola Supercup tra Juventus e Lazio. Rifinitura bianconera che ancora non ha sciolto le ultime riserve sulla formazione che Maurizio Sarri comunicherà ai suoi soltanto in riunione tecnica. Le ultime che arrivano dicono però che potrebbe giocare col trequartista, Ramsey a supporto di Dybala e Ronaldo, dando fiato a Higuain che potrebbe entrare a gara in corso. L'alternativa è ovviamente l'HDR col gallese out, in mezzo Bentancur e Matuidi con Pjanic. Dietro De Ligt più di Demiral, come terzini sembrano avanti Cuadrado e Alex Sandro. Mai come oggi, però, l'undici di Sarri è un rebus. Dall'altra parte la Lazio: la scelta sembra fatta per Simone Inzaghi. he sfoggerà la sua argenteria migliore, con Correa e Immobile davanti, Luis Alberto e Milinkovic-Savic interni ai fianchi di Lucas Leiva. Dietro Bastos e Patric scalpitano ma giocherà Luiz Felipe con Acerbi e Radu davanti a Strakosha.