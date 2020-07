#JuveLazio - Una formazione d'assenti, manca solo il portiere. Inzaghi senza tanti titolari

De Sciglio, Chiellini, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Khedira, Luis Alberto, Lulic; Bernardeschi, Correa. Senza portiere ma con altri due giocatori da aggiungere alla lista come Jony e Patric. Una formazione, in pratica, di assenti per la gara di questa sera tra Juventus e Lazio. Se la Vecchia Signora, però, di fatto è soltanto senza il centrale ma può sopperire all'assenza con la coppia Bonucci-De Ligt, visto che De Sciglio è un'alternativa e oramai Khedira è da tempo ai box, è Inzaghi quello con le assenze più pesanti. Un titolare in difesa come Radu, praticamente quattro su cinque in mediana, eccezion fatta per il solo Milinkovic e pure Correa davanti. Una formazione di assenti. Ma ben più pesanti per la Lazio.