Juventus, ag. Buffon: "Può continuare altri due anni. Poi magari allenerà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvano Martina, agente di Gianlugi Buffon, è stato ospite di Sportitalia e ha parlato del portiere carrarino, benedicendo il suo ritorno in bianconero, l'opzione giusta dopo l'anno al PSG: "Direi giustissima, perché è ancora competitivo, è forte, ha 42 anni a gennaio. Io penso che occasioni per giocare ne avrà abbastanza quest'anno. L'importante è che faccia bene".

Può essere il nuovo Nedved?

"Non lo so, io penso che possa giocare ancora un paio d'anni".

E arrivare a 44?

"Sì".

Poi entrerà nello staff della Nazionale?

"Personalmente gli ho consigliato, tra qualche anno, quando avrà deciso di smettere, di fare l'allenatore".

Perché?

"Perché lui può fare tutto".

E la sua risposta qual è stata?

"L'idea gli può anche piacere".

Una battuta cattiva: fagli fare l'allenatore, ma non il presidente.

"Allude alla Carrarese? Lì è stato un gesto che ha voluto fare alla sua città. Era il caso che qualcuno gli desse una mano in quell'occasione e non lasciarlo da solo".

Quella da presidente della Carrarese è stata una piccola macchiolina nella carriera calcistica.

"Guardi, lui ha messo solo i soldi perché giocava, era a Torino, non era neanche presente. Ha fatto veramente un gesto verso la sua città, perché altrimenti la squadra non si sarebbe iscritta".