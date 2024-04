TMW Juventus, Alcaraz e Alex Sandro rientrati in gruppo. Le ultime dalla Continassa

vedi letture

Pasquetta in campo per la Juventus di Massimiliano Allegri dopo il ko contro la Lazio di sabato. Alla Continassa, insieme al gruppo a disposizione del tecnico livornese, hanno lavorato anche Alex Sandro e Carlos Alcaraz ed entrambi hanno quindi possibilità di essere convocati per la sfida di domani sera, ancora contro i biancocelesti, nell'andata delle semifinali di Coppa Italia.

Una decisione in merito sarà presa solo nelle prossime ore, con i due giocatori che comunque al massimo saranno disponibili per la panchina. Ancora assente, invece, Arek Milik. Questa sera la squadra farà ritorno al centro sportivo e resterà in ritiro al J Hotel fino alla gara di domani.