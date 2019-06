Juventus, Alex Sandro non parte per meno di 60 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Analizzando la possibile partenza di Alex Sandro dalla Juventus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come il ds della Juventus Fabio Paratici non intenda vendere il giocatore per meno di 60 milioni di euro. Non sarà facile - si legge - ma questo target è in linea con le aspettative del mercato della Juve.

Torna in ballo Emerson Palmieri - Le esigenze di bilancio impongono vendite con ricche plusvalenze per far posto ai nuovi. Perciò il feeling per Emerson Palmieri, emerso già nel mercato di gennaio, è collegato proprie alle opportunità di vendita per quel ruolo. Le svendite non sono in programma, ecco perché queste trame vanno seguite con pazienza, senza fretta.

Intreccio con Sarri - Anche per questo motivo, il dialogo sulla buonuscita di Sarri con il Chelsea procede lentamente. Appurato che il club di Abramovich chiede 6 milioni per liberare il tecnico toscano, sotto contratto per altre due stagioni, le parti stanno dialogando per individuare soluzioni alternative alla strada maestra che prevede, appunto, il trasferimento di Emerson Palmieri a Torino a un prezzo "ponderato".