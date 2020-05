Juventus, Arthur meno rigido rispetto ai messaggi pubblici: il Barça lo spinge in bianconero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo il secco no da parte della Juventus davanti alla proposta del Barcellona di inserire De Ligt nelle operazioni di scambio vagliate nell'ultimo periodo, Paratici ha circoscritto le discussioni intorno al possibile puzzle composto da Pjanic, De Sciglio e Arthur. Con i sì già arrivati da parte dei due juventini, pronti a salutare per vestire la maglia blaugrana, manca quello del brasiliano per arrivare alla fumata bianca. Il centrocampista, nonostante messaggi pubblici che gridano amore nei confronti del Barça, non ha gradito di essere finito sul mercato e la sua posizione privata è meno rigida anche grazie all'opera di convincimento juventina. Poi non c'è da scordare che il Barcellona ha tutta l'intenzione di portare a termine l'affare e dunque dalla Spagna fanno sapere che troveranno gli argomenti giusti per convincerlo a dire sì alla Vecchia Signora.