Che ne sarà di Allegri? Dalla Lazio alla Premier League: le tre piste per il futuro dell'ex Juve

vedi letture

Che ne sarà di mister Massimiliano Allegri? Secondo quanto riportato da La Verità, il futuro del tecnico ormai ex Juventus è ancora nebuloso. Si parla di sirene arabe, ma c’è anche chi sostiene che, se la Lazio non dovesse continuare con Igor Tudor in panchina, sarebbe proprio Max la suggestione di Lotito per puntare alla zona Champions. Qualcun altro invece è pronto a scommettere che il Manchester United stia sondando il terreno proprio per portare Allegri in Premier League. Ancora è presto per sapere dove, ma l'allenatore toscano potrebbe subito ributtarsi nella mischia.

Il burrascoso addio tra Allegri e la Juve

Forse è il modo peggiore per dirsi addio. Il caso Juventus-Allegri molto probabilmente verrà portato in tribunale, come ribadito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: il quotidiano, infatti, ha analizzato tutti i passaggi avvenuti dopo l'ormai famosa sfuriata sul prato dell'Olimpico: il club bianconero ha contestato al tecnico livornese l'atteggiamento avuto nella finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta, reazioni ritenute dallo stesso Allegri "figlie del momento concitato, raggiungendo tra tante difficoltà la Champions, il Mondiale per club, la Supercoppa Italiana e conquistando anche un trofeo. Evidentemente non è bastato", si legge sul quotidiano.

Cosa accadrà dunque dopo la lettera da parte del club? Allegri nei giorni scorsi ha studiato con il proprio avvocato tutti i passaggi per attuare la miglior strategia possibile. L'allenatore "aveva cinque giorni per rispondere e se li è presi tutti, respingendo le accuse in data 22 maggio. Quella replica è stata tenuta in un cassetto e, una volta saltati tutti i tentativi di trovare un accordo di transazione tra le parti (che potrebbero comunque proseguire nei prossimi giorni), è stata utilizzata per far scattare la giusta causa". La storia finirà dunque in tribunale, ma non si escludono altri colpi di scena per una storia d'amore finita malissimo.