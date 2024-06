Carlos Augusto si racconta: "Via dal Corinthians per andare in B, ma al Monza ho fatto la storia"

Il laterale dell'Inter, Carlos Augusto, è stato protagonista di un'intervista ai microfoni di TNT Sports e ha provato a riavvolgere il nastro della propria carriera per raccontare i primi calci dati a un pallone prima ancora del suo sbarco in Italia, al Monza: "Ho passato tutta la mia vita al Corinthians, ma quando sono diventato titolare ho finito per lasciare la squadra e partire per Monza per giocare la Serie B italiana. Ricordo che in molti parlarono di una decisione difficile, perché lasciavo un top club brasiliano per scendere nella B italiana. Ma alla fine penso che sia stato un bene per me adattarmi al calcio lì e anche a Monza ho scritto la storia: abbiamo ottenuto la prima promozione in Serie A della storia del club e quest'anno sono arrivato all'Inter. Ora mi godo il momento".

Il calcio italiano è difficile da assimilare per qualunque straniero, anche se in fin dei conti si rivela un'incredibile palestra per i difensori: "È molto tattico, si lavora molto in difesa. Anche in Serie B si vedeva spesso questo: era molto difficile - ha dichiarato Carlos Augusto - attaccare queste squadre. Quando sono arrivato all'Inter ho notato la differenza totale di ritmo; quando ero a Monza e giocavo contro grandi club, la differenza era molto netta. Quindi senti molto questo ritmo. Certo, la Premier League è molto più intensa, ma in Italia l'intensità è altrettanto alta ed è anche molto tattica. Anche la parte difensiva è molto curata".

Il momento dello sbarco in nerazzurro ha segnato l'esterno brasiliano: "Quando arrivi in ​​squadra, e ancor più in una squadra che ha disputato la finale di Champions League, è molto difficile per te inserirti nel gruppo. Penso che la parte più difficile sia stata capire il metodo di gioco dell'allenatore, ma alla fine l'ho imparato abbastanza velocemente perché è un gruppo molto unito. Ci siamo sentiti davvero come una famiglia, e questo ha aiutato la nostra stagione. Sono riuscito ad adattarmi bene allo stile di gioco e sono riuscito ad avere una buona sequenza di partite, giocando praticamente ogni partita".

Grazie alle prestazioni offerte con la maglia dell'Inter, il 6 ottobre 2023 Carlos Augusto è stato convocato dalla Nazionale brasiliana per la prima volta. Ma il nuovo ct Dorival Júnior non lo ha ancora contattato: "Il momento in cui sono arrivato in Nazionale non è stato dei migliori. Certo, visto che ero andato in Europa molto tempo fa e alla fine sono andato in Serie B, non ero molto conosciuto neanche tra i tifosi e questo finisce per pesare un po'. Credo di essere stato molto tranquillo, nelle occasioni che ho avuto ho cercato di fare del mio meglio.

Certo, finire senza vincere la partita è un po' diverso - ha proseguito l'ex Monza -, ma l'obiettivo principale è quello di continuare, giocare una sequenza di partite con la Nazionale, avere più minuti all'Inter e vedere cosa promette questa nuova stagione. Dorival non mi ha chiamato, ma sono tranquillissimo, tifo affinché la Seleção faccia del suo meglio in Copa América e perché torni di nuovo in cima al mondo".