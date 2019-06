© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus è dell'Uruguay, è intervenuto alla vigilia del match di Copa America contro il Cile: "Nell'ultima stagione ho giocato molto di più, c'è stato un periodo in cui ho giocato 16/17 partite di fila tra Juventus e nazionale, partendo in tutte da titolare. Sono cresciuto moltissimo a livello fisico, di velocità, di gioco e di ritmo partita. E credo che questo aspetto migliorerà con il passare del tempo".

Il centrocampista bianconero ha evidenziato la sua crescita da quando è arrivato in serie A: "Questa è la mia seconda stagione in Europa e credo che già lo scorso anno sono cresciuto molto. Cerco di sfruttare questo aspetto il più possibile ogni volta che vengo in nazionale. Ne parlavo in macchina venendo qui con il maestro Tabarez. Mi sento molto bene e spero di riuscire a tenere questo ritmo per tutta la Copa America".