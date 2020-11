Juventus, buone notizie per Pirlo: Chiellini e Demiral in gruppo

Allenamento al Training Center per la Juventus di Andrea Pirlo in vista della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev di mercoledì. Come riportato dal sito ufficiale del club bianconero la sessione odierna è stata suddivisa su tre focus: possessi, tattica ed esercitazioni. Da segnalare il rientro in gruppo di Giorgio Chiellini e Merih Demiral che hanno svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni.