Juventus, Chiellini: "Siamo una squadra di campioni. Ora testa al Napoli"

Giorgio Chiellini è stato intervistato da JTV dopo il successo della Juventus sul campo del Parma nella prima gara del nuovo campionato di serie A: "È stato importante non subire gol. La squadra ha fatto una buona partita, nonostante il caldo, nonostante le difficoltà, abbiamo saputo soffrire e rimanere ordinati il più possibile. Cresciamo piano piano, siamo un gruppo di tanti campioni, ci sarà bisogno di tutti e dobbiamo anteporre l'interesse della squadra. Abbiamo campioni in tutti i ruoli. La panchina a Parma era una cosa da brividi. Siamo molto contenti questa vittoria. Adesso riposiamo, poi inizieremo a pensare alla sfida col Napoli. Adesso ci saranno partite difficili, ancor più di quella del Tardini che già nascondeva mille insidie: Napoli in casa, Fiorentina fuori, è un inizio dove sarà importantissimo portare a casa punti, essere concreti, poi piano piano cresceremo".