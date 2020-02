vedi letture

Juventus, Cristiano Ronaldo è inarrestabile: gol e record, ora punta il Lione

Nuovo record per Cristiano Ronaldo che continua a segnare in campo. Undicesima rete consecutiva per il portoghese che non si ferma e ora punta la sfida di Champions League contro il Lione. Con il gol alla Spal infatti Ronaldo, nella sua gara numero 1000 da professionista, ha eguagliato il record di Quagliarella e Batistuta trovando 19 gol nelle ultime 15 partite. Un ritmo impressionante che dovrà confermare anche nella sua competizione preferita, la Champions League, dove spera di andare in doppia cifra. Contro il Lione, CR7 ha segnato quattro gol in dieci match totali: non un bottino importante e questi sono numeri che l'ex Real vuole migliorare.