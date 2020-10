Juventus, De Ligt sta tornando: infortunio alle spalle, l'obiettivo è Lazio-Juve dell'8 novembre

Ritorno in campo sempre più vicino per Matthijs de Ligt, difensore della Juventus che Pirlo non ha mai avuto a disposizione a causa dell'intervento cui l'olandese si è sottoposto al termine della scorsa stagione: l'olandese ha confermato le ottime sensazioni che arrivano dalla Continassa con un posto su Instagram in cui annuncia di essere entrato nell'ultima fase della riabilitazione. Per lui l'obiettivo diventa a questo punto Lazio-Juve dell'8 novembre, altrimenti subito dopo la seconda sosta della stagione, quindi per la sfida interna al Cagliari del 21.