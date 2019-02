Juventus, De Sciglio: "Atletico squadra cattiva. Servirà pazienza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia De Sciglio , terzino della Juventus, è stato intervistato da JTV dopo il successo con il Frosinone. Queste le sue parole raccolte da Tuttojuve.com :

Una bella vittoria, rotonda.

"Sì, è una vittoria molto importante per trovarci momentaneamente a +14 sul Napoli e anche in vista della partita di mercoledì, per prepararla al meglio, a livello di ritmo, a livello tecnico, di gioco, di compattezza, è stato un buon test in preparazione a mercoledì".

Alla fine hai cambiato la posizione con Cancelo. Questo per abituarvi anche ad eventuali cambiamenti a gara in corso?

"Sì, avevamo ricevuto disposizioni dal mister di cambiare proprio modulo, di metterci 3-5-2, quindi io sono stato spostato come terzo di destra e Joao quinto di sinistra, con Bernardeschi quinto di destra. Ha cambiato un po' le carte".

State meglio fisicamente rispetto a qualche settimana fa?

"Sì, stiamo lavorando bene, siamo stati bravi a chiudere la sfida con il Frosinone il prima possibile per risparmiare anche un po' di energie in vista della gara con l'Atletico".

Mercoledì ti aspetti una partita molto chiusa?

"Bella domanda. Loro ormai da diversi anni giocano un calcio molto aggressivo, però sono anche una squadra che si chiude molto e aspetta di riconquistare palla per ripartire. Quindi credo che all'inizio ci daranno molto pressione, verranno in avanti molto aggressivi, poi nel corso della gara si chiuderanno molto. Quindi quando avremo la palla dovremo avere anche un po' di pazienza per evitare di forzare troppo delle giocate".

Qual è il loro punto di forza?

"Il loro maggior punto di forza è questa cattiveria, questo agonismo che gli trasmette il loro allenatore da diversi anni. Ormai è una caratteristica collaudata di questa squadra".