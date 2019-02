© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito da As, Atletico Madrid-Juventus non finisce solo sul campo. Anche in sede di mercato, infatti, le due società stanno battagliando per il centrale Ruben Dias del Benfica. I bianconeri sono da tempo sul difensore, tuttavia i Colchoneros sono giunti alla carica nelle ultime settimane per farne il rimpiazzo del partente Godin.