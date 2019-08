Juventus, ecco l'undici scelto da Sarri per il test di Villar Perosa

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Maurizio Sarri ha scelto gli undici che prenderanno parte dall'inizio al classico di Villar Persona contro la Juventus B. La Juventus A scenderà in campo a partire dalle ore 17.00 con questa formazione: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

Non c'è Cristiano Ronaldo, con la Juventus che aveva già annunciato la sua assenza in giornata per un lieve affaticamento all'adduttore sinistro.