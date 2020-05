Juventus, Higuain nel mirino dell'Atletico Madrid: possibili contatti nei prossimi giorni

Spunta una nuova possibile destinazione per Gonzalo Higuain, attaccante che la Juventus potrebbe sacrificare nel prossimo mercato estivo. Come riportato da Don Balon, sulle tracce del Pipita c’è anche l’Atletico Madrid, in cerca di un giocatore per sostituire Diego Costa che nessuna esperienza madrilena non ha convinto pienamente. Higuain ha già giocato a Madrid con la maglia del Real per ben sei anni, mettendo a segno 121 gol. Nei prossimi giorni potrebbero partire i primi contatti da parte dei Colchoneros, che sperano di strappare un prezzo di favore visto che il giocatore è in scadenza nel 2021 e ormai non è più giovanissimo. La speranza dei madrileni è di restare sotto i 25 milioni di euro.