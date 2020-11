Juventus, il rinnovo di Dybala ogni giorno più lontano: Real e Manchester United alla finestra

La situazione intorno al futuro di Paulo Dybala è ogni giorno più complicata, visto il rinnovo che tarda ad arrivare e il rendimento dell'argentino che in questa stagione non è mai tornato ai suoi livelli. Secondo TeamTalk, l'attaccante bianconero ha ovviamente già attirato l'attenzione di diverse squadre in giro per il mondo, soprattutto di Real Madrid e Manchester United, pronte ad approfittare del mancato prolungamento per acquistare il calciatore a prezzo di saldo nel corso della prossima estate.