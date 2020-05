Juventus, Jorginho fa un passo verso Sarri. Arthur uno nella direzione opposta

Il futuro del centrocampo della Juventus continua a essere diviso tra l'addio di Pjanic e l'arrivo di uno tra Jorginho e Arthur. L'italo-brasiliano del Chelsea è in cima alle preferenze di Sarri visto il rapporto nato con successo ai tempi del Napoli e proseguito in Blues, con il regista che sarebbe disponibilissimo a trattare un ritorno in Italia. Il club inglese chiede 35 milioni di euro oppure uno scambio alla pari con lo stesso bosniaco. Alla Continassa l'idea di perdere Pjanic con una valutazione inferiore a 50-60 milioni ed è per questo che resta in piedi l'affare con il Barcellona. La madre del calciatore del Barça però lo ha allontanato nuovamente sottolineando la grande felicità del figlio tramite Twitter. Ovviamente si tratta di una mossa strategica perché la trattativa è nel vivo, però la partita per il nuovo centrocampo bianconero è ancora apertissima e piena di dubbi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.