Juventus, Koopmeiners: "Peccato per il gol annullato, do il massimo per la squadra"
Paolo Lora Lamia
Il centrocampista della Juventus Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro il Rennes terminato sul 2-2.
La reazione è la cosa più importante di stasera?
"Nel secondo tempo meritavamo di vincere, mi dispiace per il gol annullato. Dobbiamo anche guardare i gol che abbiamo preso".
Avete fatto uno schema sul rigore con Douglas Luiz: era studiato?
"Abbiamo studiato questo, anche volta è una sorpresa per l'avversario. E' andato Woltemade e ha fatto bene".
Sei soddisfatto di come stai giocando?
"Faccio il 100% per aiutare la squadra. Posso fare meglio, ma continuo ad aiutare la squadra. Devo guardare quanto di positivo ho fatto in questi due anni".
Si è vista la differenza dopo l'ultima gara?
"Come abbiamo giocato contro la Lazio non è possibile. Abbiamo parlato di questa partita, che dobbiamo fare meglio e non dobbiamo perdere l'intensità".