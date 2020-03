Juventus-Lione a Torino, Aulas attacca: "Forse non si proteggono le squadre ospiti?

Martedì niente spettatori per Juventus-Lione, questo è noto, e il numero uno dei francesi, Jean-Michel Aulas, ha dimostrato di non gradire la scelta: "La Juve e l'UEFA ci hanno confermato le porte chiuse. Il primo ministro italiano aveva detto che non si doveva disputare nessun incontro, poi ha cambiato idee. Forse non si proteggono le squadre ospiti?". Il Lione, come ovvio, avrebbe preferito il campo neutro, sottolinea il Corriere dello Sport.