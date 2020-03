Juventus-Lione fuori dall'Italia? Garcia: "Non sappiamo ancora quando giocheremo"

Pesante sconfitta per il Lione nella semifinale di Coupe de France. La squadra di Rudi Garcia ieri sera è infatti crollata allo Stade de France per 5-1 contro il PSG, fallendo l'accesso alla finale della competizione. A fine gara, ad ogni modo, il tecnico francese ha avuto modo di parlare anche del ritorno di Champions League contro la Juventus (ad oggi in programma martedì 17 marzo a Torino): "Sinceramente non sappiamo quando giocheremo contro i bianconeri. E onestamente non me ne sto preoccupando adesso. Dobbiamo solo pensare alla partita di domenica contro il Lille. Poi vedremo se giocheremo a porte chiuse o lontano dall'Italia. Sicuramente lo sapremo presto".

