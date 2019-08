© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic dovrebbe lasciare la Juventus entro il termine del mercato. Il croato è con un piede fuori dalla Continassa anche se ancora nessuno è riuscito a trovare la strada giusta per portarlo via. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra Paratici e il Barcellona per provare a chiudere la cessione ai catalani, sempre che non si riapra nel frattempo la pista tedesca, con SuperMario che farebbe ritorno più che volentieri al Bayern Monaco. Gli intermediari non scartano neanche l'ipotesi Borussia Dortmund, con la Juve che sta spingendo il vice-campione del mondo e fedelissimo di Allegri, fuori dalla porta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.