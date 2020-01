Juventus, Matuidi: "Dobbiamo lavorare per vincere tutte le partite"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo sulla Roma: "Abbiamo saputo di Zaniolo adesso. Mi spiace per questo infortunio. In bocca al lupo a lui. Per Demiral vediamo domani, deve fare gli esami ma speriamo non sia nulla di grave".

Preoccupati per lui?

"Siamo preoccupati, vediamo domani".

Juve campione d'inverno.

"E' ancora troppo presto per pensare alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare. Oggi era una partita importantissima da vincere, lo abbiamo fatto e abbiamo giocato bene 60 minuti. Dopo abbiamo rischiato il pareggio ma abbiamo avuto anche le occasioni per segnare un altro gol. Siamo contenti per la vittoria"

Dopo il doppio vantaggio la Juve sembrava si fosse accontentata.

"C'era anche l'avversario che ha fatto bene con tanti giocatori offensivi. Noi dobbiamo continuare a fare meglio nei 90 minuti".

Ronaldo?

"E' un giocatore di un altro livello, lo sappiamo. Ora dobbiamo continuare ad aiutarlo".

Avete visto Inter-Atalanta ieri?

"Sì. L'Atalanta anche ha fatto una grande gara ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se noi facciamo il nostro lavoro lo scudetto lo vinciamo noi, anche se dobbiamo avere tanto rispetto per le altre squadre. Dobbiamo lavorare per vincere tutte le partite".