La Juventus, ieri, ha perso contro l'Ajax ed è stata eliminata dalla Champions. Blaise Matuidi, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha spiegato che la squadra saprà reagire dopo questa sconfitta: "Non ci piace perdere e siamo molto delusi per la sconfitta di ieri sera. Complimenti all’Ajax e buona fortuna per la semifinale. Torneremo ancora più forti, ora abbiamo uno scudetto da vincere questo sabato", ha scritto il numero 14 juventino.