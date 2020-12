Juventus-Napoli si gioca. Si, ma quando? Il calendario è congestionato. 13/1 e Coppa rinviata?

Il Collegio di Garanzia del CONI ha ribaltato la decisione su Juventus-Napoli. Annullato il punto di penalizzazione agli azzurri, la gara andrà giocata. Sì, ma quando? Tecnicamente, adesso potrebbe essere recuperata solo nella finestra tra il 23 dicembre e il 3 gennaio. E così non sarà. Partendo dal presupposto che almeno una delle due arrivi in fondo a tutte le competizioni, dunque Serie A, Coppa Italia ed Europa, hanno in programma una partita ogni 3-4 giorni. La sosta delle nazionali è una finestra dove i club non possono giocare, dunque lì per Juventus e Napoli è praticamente impossibile. A meno che non venga deciso di cancellare la Coppa Italia per recuperare date eventuali, al momento la situazione per il recupero sembra di stallo. Ultima ipotesi, forse quella che verrà percorsa: Coppa Italia rinviata e Juve-Napoli il 13 gennaio. A mali estremi...