© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel recente viaggio di Paratici a Barcellona per parlare di Miranda, si è parlato anche di Mario Mandzukic in orbita blaugrana. Il giocatore sarebbe andato volentieri al Manchester United; avrebbe detto sì al Bayern Monaco e avrebbe preso in considerazione il Borussia Dortmund. Situazioni tramontate o quasi. Col Milan potrebbe esserci stato un contatto, ma Giampaolo cerca un altro tipo di attaccante e per questo il croato è ancora in cerca di squadra.