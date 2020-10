Juventus, Paulo Dybala salta anche Bolivia-Argentina: "Non idoneo all'attività sportiva"

Paulo Dybala non prenderà parte alla sfida della Nazionale argentina in programma martedì prossimo contro la Bolivia. Come informano i canali ufficiali dell'Albiceleste, oggi la Joya non viaggerà neanche per La Paz insieme ai compagni "non essendo in condizione di praticare l'attività sportiva e dovendo ancora recuperare dai problemi intestinali". L'attaccante della Juventus, sempre per la stessa ragione, aveva dovuto già saltare la precedente gara contro l'Ecuador (1-0 con rigore di Messi).

Questo l'annuncio su Twitter dell'Argentina circa il forfait di Dybala: