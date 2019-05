Juventus, per la difesa spunta anche il nome di Marquinhos

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spunta anche il nome di Marquinhos per la difesa della Juventus. L'ex Roma, oggi al Paris Saint Germain, si aggiunge alla lista di giocatori seguiti da Fabio Paratici e nelle prossime settimane il club bianconero farà un tentativo per convincere il club francese a cedere il brasiliano classe 1994, che farebbe in questo modo ritorno in Serie A. A riportarlo è Tuttosport.