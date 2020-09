Juventus, Pirlo: "C'è ancora da lavorare, ma sono soddisfatto. Ronaldo sta già bene"

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di JTV per commentare l'amichevole di questa mattina con il Novara:

"È stato un bell'allenamento, avevano bisogno di giocare per la prima volta insieme. Siamo tornati allenarci tutti insieme da giovedì, con il rientro dei Nazionali, quindi avevamo bisogno di provare qualcosa in vista della partita di domenica. E' stato un buon test nonostante il grande caldo, i giocatori si sono impegnati e questa è stata la cosa più importante".

Qual è la cosa che le è piaciuta di più?

"Quello che avevamo preparato e lavorato in questi giorni, cioè la voglia di riconquistare la palla non appena la si perdeva, l'aggressione in avanti. C'è da lavorare tanto, ma oggi si è visto già qualcosa. Deve entrare in testa ai giocatori, ma oggi sono soddisfatto".

C'è curiosità sui nuovi: Kulusevski, Arthur e McKennie. Cosa pensa della loro prestazione?

"Hanno fatto tutti e tre una buona partita, Era la prima volta per loro nella Juventus, giocavano con compagni diversi, magari anche in posizioni del campo diverse, però sono apparsi già pimpanti e in forma. Quindi sono molto contento della loro prestazione".

Ronaldo come l'ha visto?

"Bene, è tornato dalla Nazionale con grande entusiasmo, i due gol in Nazionale hanno portato l'umore a mille e l'ha riportato qui alla Juventus. Oggi ha fatto il primo gol e si vede che sta già bene".

Tra una settimana l'esordio in campionato con la Samp. La sua Juve è già pronta?

"Deve essere pronta. Ci prepareremo bene questa settimana per farci trovare pronti domenica".