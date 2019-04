Juventus, pronto un Pjanic-bis per Manolas. Sarebbe l'erede di Chiellini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kostas Manolas potrebbe diventare il primo rinforzo estivo della Juventus, stando al Corriere dello Sport. La Roma non potrà farci granché, visto che, come accaduto con Pjanic, i bianconeri eserciteranno la clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore da 36 milioni per portarlo in bianconero. Alla Continassa il greco è destinato a diventare l'erede di Chiellini, vicino alla fine della sua carriera. Una scelta, quella della Juve, facilitata da Raiola, che ha ottimi rapporti con la formazione bianconera, anche ma non solo per la presenza di giocatori in rosa da lui assistiti come Matuidi e Kean.