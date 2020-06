Juventus, prove anti-Milan per Sarri: se non ce la dovesse fare Higuain pronto l'U23 Olivieri

vedi letture

Prova anti-Milan per Maurizio Sarri. La Juventus si sta preparando al match di venerdì sera valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico bianconero sta testando la formazione per la gara dello Stadium con un dubbio nel reparto offensivo. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, qualora non dovesse farcela Gonzalo Higuain, al centro dell’attacco potrebbe anche essere schierato Marco Olivieri, elemento che milita nella Juventus Under 23.