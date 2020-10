Juventus, Rabiot: "Ronaldo fonte di ispirazione. Vogliamo riportare la Champions a Torino"

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Telefoot dove ha parlato dei bianconeri e di Cristiano Ronaldo: "Le ambizioni del club in questa stagione sono chiare: la conquista del decimo scudetto consecutivo e, ovviamente, riportare la Champions League a Torino". Parlando del fenomeno portoghese invece: "È la mia fonte di ispirazione. Quello che fa a 35 anni è pazzesco. Poi per quanto riguarda il lavoro, è semplicemente il migliore". Infine, parlando della Nazionale francese: "L'obiettivo è quello di essere sempre nel gruppo dell'Europeo. Non mi pento di essere rimasto lontano dalla Nazionale per più di due anni. Ho superato il pasato e ora l'importante è il presente e il futuro".