Juventus-Roma, ipotesi di scambio: Romero per Under

Juventus e Roma stanno lavorando a uno scambio, come spiega Tuttosport. In giallorosso potrebbe andare Romero, difensore argentino che in queste stagioni ha vestito la maglia del Genoa, mentre il percorso inverso lo farebbe il turco, andando a rinforzare la batteria degli attaccanti bianconeri. Non c'è accordo sulle valutazioni che gravitano comunque intorno ai 30 milioni di euro.