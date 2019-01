© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue a grandi passi, scrive 'Tuttosport', la trattativa tra Juventus e Genoa per il difensore Christian Romero, classe '98 che sta ben impressionando nel club rossoblù. Le due società in questi giorni stanno provando a chiudere l'affare per giugno sulla base di una valutazione che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Agnelli e Preziosi, si legge, discutono anche di Stefano Sturaro, centrocampista classe '93 di proprietà del club bianconero, ma attualmente in prestito allo Sporting Club, che il Genoa vorrebbe subito riportare in Italia.