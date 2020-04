Juventus, Ronaldo torna ad allenarsi. Il lusitano prende in prestito lo stadio di Madeira

vedi letture

Anche Cristiano Ronaldo non ha resistito al richiamo del rettangolo verde. Nel giorno in cui Zlatan Ibrahimovic si è allenato con l’Hammarby (club di cui è anche azionista), a diverse migliaia di chilometri anche il lusitano ha fatto lo stesso, come rivela il portale lusitano dnoticias.pt. Non un semplice scatto in salita, ma un vero allenamento col pallone, in uno stadio (quello del Nacional de Madeira , squadra che milita nella Serie B portoghese), visto che il governo portoghese non ha messo il veto sulle sedute di squadra fino a questo momento. Cristiano Ronaldo è dal 9 marzo in Portogallo, inizialmente per seguire da vicino la riabilitazione della madre, poi "obbligato" dai decreti governativi. Il suo rientro in Italia comunque è previsto per la prossima settimana.