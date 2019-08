© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarebbe vicino il passaggio in prestito con obbligo di acquisto alla Roma di Daniele Rugani. Lo spiega Tuttosport: prosegue il piano cessioni di Fabio Paratici, l'operazione porterebbe quasi in equilibrio la campagna acquisti e lo stesso venticinquenne, 87 partite con la Juventus dal 2015 a oggi, punta la Capitale per rilanciarsi. Nelle casse bianconere, riscatto compreso, una cifra che balla tra i 25 e i 30 milioni di euro.