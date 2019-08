© foto di Federico De Luca

Ulteriore bollettino di aggiornamento su Maurizio Sarri, diffuso dalla Juventus sul proprio sito ufficiale. Il tecnico, dopo il malore accusato nella sfida in famiglia di Villar Perosa, ha dovuto rinunciare anche all'amichevole di Trieste e la notizia di questa sera lo mette quantomeno in dubbio anche per l'esordio stagionale a Parma: "Dopo il riposo osservato nel fine settimana, il tecnico è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica. L’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute".