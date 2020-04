Juventus, se parte De Sciglio la soluzione è in casa

Luca Pellegrini è pronto al ritorno alla base. Il terzino sinistro sta facendo molto bene al Cagliari, dove attualmente è in prestito e i numeri dicono che in questa stagione sono 97 i cross effettuati: nessuno come lui, considerando solamente gli esterni bassi. 21 anni, Pellegrini è sarebbe, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la soluzione in casa nel caso partisse Mattia De Sciglio. Quest'ultimo è stato poco impiegato da Maurizio Sarri e a gennaio è stato a un passo dal Paris Saint-Germain, nell'ambito di uno scambio che avrebbe portato a Torino Lawyn Kurzawa: affare poi sfumato all'ultimo.