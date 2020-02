vedi letture

Juventus, si studia il rientro di Chiellini: Inter nel mirino, ma prima un'amichevole

L'obiettivo è tornare a pieno regime contro l'Inter, ma riavere già Giorgio Chiellini in squadra è motivo di felicità per Sarri, che non l'ha nascosto nelle ultime uscite pubbliche. Stando Tuttosport, nel progetto riguardo il rientro del capitano della Nazionale c'è ovviamente il rientro nella sfida Scudetto, che dovrà però passare da altri minuti in campo da subentrante in Serie A, come contro il Brescia, e magari da un'amichevole.