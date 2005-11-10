Juventus, Spalletti: "Oggi dovremo essere un po' Lecce anche noi e giocare con umiltà"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, prima del match contro il Lecce ha parlato ai microfoni di Dazn: "I miei hanno sempre lo sguardo propositivo, la ricerca della soluzione. Sappiamo che non stiamo facendo il nostro livello di potenzialità dei calciatori, ma nel calcio ci sono anche momenti così. Oggi abbiamo la possibilità di prendere dei punti. Tocca sempre a noi avere disponibilità e umiltà. Oggi dobbiamo ragionare come il Lecce, bisogna diventare un po' Lecce anche noi nel modo di affrontare le situazioni in campo. Nessuna corsa oggi potrebbe essere definita inutile. La partita si deciderà non nei momenti migliori della gara, ma per come saprai affrontare con forza d'urto le situazioni di gioco, per andarti a creare la possibilità di fare gol"

Prima in campionato con la coppia Kolo-Woltemade: ha fatto loro richieste particolari?

"Facciamo giocare i due attaccanti sui due centrali. Se sono bravi a farsi giocare addosso, si libera la possibilità di andargli dietro, se viene gestita bene la palla semplice giocata sui piedi di uno dei due. Poi il movimento contrapposto è una cosa che fanno fin da bambini. Ma hanno giocato otto volte insieme".

Ma dall'inizio è la prima.

"Quando si fa giocare due punte così, io come faccio ad avere una sostituzione che possa dare continuità? Per forza dovrò trovare soluzioni diversi rispetto a buttare una palla nell'area di rigore. Secondo me, e lo faccio perché ho necessità, non è un ragionamento molto corretto. Nel secondo tempo, se quest'approccio alla partita va male, come lo correggo? Facendo un'involuzione. O con Nico Gonzalez, quando lo avevo a disposizione. Nico ha giocato vicino a Kolo. Sono discorsi per riempire il programma, ma sulla sostanza e sul ragionamento profondo hanno diverse difficoltà".