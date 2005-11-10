Juventus, Spalletti: "Primo tempo di livello, ma se penso alla ripresa stanotte non dormo"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, dopo la vittoria contro il Lecce ha parlato ai microfoni di Dazn: "Stasera abbiamo giocato un primo tempo di livello, molto serio, da squadra di rango, tosta, che voleva vincere la partita e l'ha subito direzionata. Al di là del gol abbiamo creato diverse situazioni. Troppe volte è mancato il passaggio più preciso per avere vantaggio dopo la supremazia che abbiamo avuto. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo perso troppe palle e loro sono rientrati in partita. Poi però c'era il 2-0 e l'importante era non allungarsi troppo e non concedere spazi in cui avrebbero potuto farci male".

Prestazione fatta di solidità.

"Sì, è stata una squadra solida. Abbiamo avuto intuizione, ricerca, abbiamo giocato spesso d'anticipo, sapendo dove andare, coi ritmi giusti. Ma poi bisogna continuare anche il secondo tempo. Perché quelle palle perse timide? Perché cominci a pensare al 2-0, ma il 2-0 ti mette al sicuro per due minuti, perché nel calcio in due minuti si possono prendere due gol. Ci siamo abbassati e abbiamo concesso loro qualche giropalla di troppo".

Qual è il margine di crescita di Douglas Luiz?

"Sa giocare, sa pulire la palla più velocemente, senza toccarla per forza 4-5 volte. Sa anticipare la giocata successiva, prepararsela. Ha gli occhi, la testa, il piedi. Ma ha l'abitudine all'andamento lento, e il calcio è un'altra roba: la tocchi due volte e via. Che è una qualità che ha. Se ci si riduce a fare il calcio di tocchettini vicino, di tocchettini senza dare verticalità o cambio di gioco. Ha il piede giusto, avete visto la punizione del primo gol? Devi avere il piede per fare quella roba lì".

Stanotte dormirà?

"Non lo so. Se penso al secondo tempo, mi risveglio subito".