Fonte: inviato a Torino

© foto di Imago/Image Sport

L’esordio di Paolo Gozzi (2001) in Serie A, di Leonardo Loria (1999) e Manolo Portanova (2000) tra i professionisti in Serie C, ha catturato maggiore attenzione mediatica nel week end bianconero. Ma in casa Juve, dopo un lungo periodo difficile, l’esordio più importante lo fa Bryan Dodien in Under 15. L’ex Pulcino juventino si era dovuto fermare nella stagione 201472015 per un male contro il quale ha lottato, in questi anni, con tutte le sue forze, da grande campione. Gli aveva dedicato una rete anche Paul Pogba, che si era particolarmente legato alla sua storia. Bryan, che a inizio anno era tornato ad allenarsi col gruppo pari età, oggi ha calcato l’erba di Vinovo. Contro lo Spezia, la sua prima gara ufficiale da giovane calciatore in una carriera tutta da scrivere, dopo aver lasciato alle spalle i brutti momenti.