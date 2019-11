Fonte: inviato a Liverpool

Jurgen Klopp pensa al Liverpool, prima che al Napoli. Tanto che, interrogato sull’assenza di Lorenzo Insigne (non convocato per la gara di Anfield), si preoccupa anzitutto del valore della squadra azzurra, più che delle recenti vicende di spogliatoio: "Non so se giocherà o meno. Ah non gioca? Ok, bene. Saranno forti comunque, nelle ultime settimane non hanno ottenuto i risultati che si aspettavano e non so perché, anche se ho letto qualcosa su quello che è successo. Ora sono a Liverpool, non in Italia, magari sentono un po' di sollievo. Ci dobbiamo aspettare una partita aperta, poco importa chi scenderà in campo, chi lo farà al posto di Insigne sarà un giocatore forte. Quanto ai consigli, se c'è un allenatore che non ne ha bisogno è Carlo Ancelotti. Spero di poter parlare con lui, ma non mi permetterei mai di consigliare a lui cosa fare".