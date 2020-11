Klopp verso l'Atalanta: "Salah negativo al Covid, credo proprio che mercoledì ci sarà"

"Salah è risultato negativo al Covid, nelle prossime ore avremo i tamponi per la gara di Champions League e credo proprio che mercoledì sarà a disposizione". Mister Jurgen Klopp, intervistato da Sky Sports dopo la vittoria di ieri col Leicester in Premier League, ha annunciato il recupero di Mohamed Salah per l'importantissima sfida di Champions in programma fra due giorni con l'Atalanta. Salvo colpi di scena, il talento egiziano del Liverpool sarà così della partita contro i nerazzurri.