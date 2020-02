Kolarov: "Bologna superiore, periodo negativo. Dobbiamo lavorare"

Aleksandar Kolarov, terzino giallorosso, ha commentato la sconfitta interna contro il Bologna ai microfoni di Roma TV: "Il Bologna ha meritato di vincere, è stato superiore. Complimenti a loro. Nel calcio capitano momenti del genere. Non stiamo facendo quello che vorremmo fare e ci manca un po' di tutto: consapevolezza, lucidità, dobbiamo capire perché e lavorare per uscirne".

Ti sei trovato spesso in inferiorità numerica a difendere.

"Si, non riuscivamo bene nelle coperture, ci manca un po' di passo e quindi non teniamo bene le marcature. Dobbiamo lavorare meglio in tutti i reparti, noi dovevamo indirizzare la partita dove volevamo e invece l'hanno fatto loro".

È mancata la reazione dopo il secondo svantaggio.

"Non stiamo bene mentalmente, abbiamo subito dall'inizio. Purtroppo questi periodi capitano, non dobbiamo prenderli in maniera troppo negativa, dobbiamo lavorare e migliorare".