Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa per presentare i volti nuovi ha paragonato l'arrivo di Kouamè dal Genoa a quello che definì nel 2013 per portare a Firenze Giuseppe Rossi: "L'operazione è molto simile anche se con un'età diversa e con un'operazione molto diversa. Abbiamo avuto rassicurazioni da parte dello staff sanitario e siamo stati molto contenti di aver fatto questo acquisto. Lui ci piace come persona e come giocatore. Parla toscano e si sente fiorentino".

