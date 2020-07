Kulusevski show ma non basta: Di Carmine su rigore, 1-1 al 45' tra Hellas e Parma

Hellas Verona-Parma 1-1 al 45' (14' Kulusevski, 45'+1 Di Carmine (r))

Kulusevski show ma Di Carmine gela l'ebrezza del Parma allo scadere del primo tempo: finiscono 1-1 i primi 45' della gara tra i ducali e l'Hellas Verona al Bentegodi. Che si apre subito con un mancino tutto da vedere. Lo svedese Gagliolo è freddo in apertura: cinquanta secondi e tira dall'Ikea, la palla sfiora l'incrocio dei pali indifeso da Silvestri. Minuti di studio ma il Parma pare Kasparov in questo inizio: sposta le pedine nella scacchiera a suo piacimento e D'Aversa da bordocampo grida a Kulusevski di spingere dalla parte di Dawidowicz. L'Hellas reagisce, ma la rosa in apertura è senza spine. Punge invece il Parma, eccome se lo fa: al quattordicesimo Cornelius non sembra un marcantonio ma sguscia bene sulla destra. Palla al futuro bianconero col 44 che anticipa Amrabat, sterza su Rrahmani, promessi sposi loro di Fiorentina e Napoli. Poi tira veloce sullo stretto e buca Silvestri tra gli applausi della panchina e dei compagni. Gli scaligeri prendono la palla in pugno ma dietro Bruno Alves e Iacoponi tiran su la cerniera. Il brivido successivo è sempre con la firma di Kulusevski. Stavolta mette a sedere Dawidowicz ma ingolosito dall'opportunità, spara la palla nel parcheggio. Reagisce, stavolta davvero, il Verona: angolo al quarantesimo, Rrahmani prende l'ascensore ma l'incornata prende la traversa. E quando la prima frazione pare diretta agli archivi, ecco che Bruno Alves tampona Di Carmine, abile a prender posizione. Il dieci scaligero va sul dischetto e fa 1-1 in chiusura.